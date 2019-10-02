2019-10-02T06:04:46+03:00
Происшествия

Мошенник 5 раз продал машину, обобрав покупателей на 2 миллиона рублей

В итоге, автомобиль житель Железногорска оставил себе
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Мошенник 5 раз продал машину, обобрав покупателей на 2 миллиона рублейМошенник 5 раз продал машину, обобрав покупателей на 2 миллиона рублейФото: Мария ЛЕНЦ
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В Железногорске мужчина пять раз продал свою машину разным людям и, получив с покупателей около 2 миллионов рублей, оставил КIA себе. Об этом рассказали в ГУ МВД по Красноярскому краю. Продавал мужчина свой автомобиль в течение двух лет. Все пострадавшие - его приятели, они не догадывались, что сделка фиктивная. Кроме того, выяснилось, что машина вообще ему не принадлежит, это автомобиль отчима.

- Мужчина убеждал знакомых, что иномарка принадлежит ему, но просил дать ему возможность временно пользоваться машиной, при этом новому «владельцу» он некоторое время платил арендную плату., - рассказали в полиции. - От каждого покупателя подозреваемый получал денежную сумму в размере от 350 до 500 тысяч рублей, при этом продолжал ездить на иномарке, отдавая обманутым приятелям 10-15 тысяч в месяц и не собираясь фактически передавать автомобиль.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК России (мошенничество). Вскоре состоится суд. Мошеннику грозит до 6 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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