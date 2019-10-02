В Лесосибирске после взрыва на котельной трубочист получил тяжелые ожоги

СЕГОДНЯ 04:52 2019-10-02T08:40:15+03:00

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Об этом случае рассказали жители Лесосибирска. По неподтвержденной пока информации, в приемный покой местной больницы обратился мужчина с сильными ожогами, сообщают жители городка в паблике ЧП-Лесосибирск. Медикам он рассказал, что получил их еще 27 сентября, когда вычищал дымоходную трубу.

- Когда я находился внутри, произошел взрыв, - говорит мужчина, - давлением выбросило через отверстие, на мне сгорела вся одежда.

Работник получил термические ожоги 3 степени. Как он себя чувствует сейчас - неизвестно. Добавим, что при ожогах третьей степени кожа поражена на всю глубину, образуются волдыри, некроз тканей. При этом над раной образуется сухая корка, так называемый струп. При ожоге III степени А эпителиальные клетки кожи частично сохраняются, что способствует процессу самостоятельного заживления раны. А при ожоге III степени Б вся кожа погибает, а рана заживает очень медленно.

ИСТОЧНИК KP.RU