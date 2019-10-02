Кандидатом на пост главы Счетной палаты края стал Дмитрий Воропаев

СЕГОДНЯ 03:49 2019-10-02T03:50:06+03:00

Его уже одобрили в федеральной Счетной палате, теперь рассмотрят на сессии ЗС

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Кандидатом на пост главы Счетной палаты Красноярского края стал Дмитрий Воропаев. Об этом стало известно накануне после заседания комитета по бюджету и экономической политике Заксобрания. Напомним, предыдущий руководитель Татьяна Давыденко была уволена Депутатами после скандала в лесной отрасли региона.

Кандидатуру Дмитрия Воропаева предложили губернатор края Александр Усс и спикер Заксобрания Дмитрий Свиридов, сообщает пресс-служба краевого парламента. Воропаев также полностью устраивает федеральный центр - положительное заключение дал Алексей Кудрин. Теперь дело за малым. Кандидатуру рассмотрят на очередной сессии Заксобрания.

Известно, что в Счетной палате Дмитрий Воропаев работает в должности аудитора более 10 лет, с 2005 года. Он курирует использование краевого госимущества, расходы на дорожные ремонты, инвестиции в малый и средний бизнес. По образованию Воропаев финансист, окончил Красноярский государственный университет.

ИСТОЧНИК KP.RU