Кандидатом на пост главы Счетной палаты края стал Дмитрий Воропаев
Кандидатом на пост главы Счетной палаты Красноярского края стал Дмитрий Воропаев. Об этом стало известно накануне после заседания комитета по бюджету и экономической политике Заксобрания. Напомним, предыдущий руководитель Татьяна Давыденко была уволена Депутатами после скандала в лесной отрасли региона.
Кандидатуру Дмитрия Воропаева предложили губернатор края Александр Усс и спикер Заксобрания Дмитрий Свиридов, сообщает пресс-служба краевого парламента. Воропаев также полностью устраивает федеральный центр - положительное заключение дал Алексей Кудрин. Теперь дело за малым. Кандидатуру рассмотрят на очередной сессии Заксобрания.
Известно, что в Счетной палате Дмитрий Воропаев работает в должности аудитора более 10 лет, с 2005 года. Он курирует использование краевого госимущества, расходы на дорожные ремонты, инвестиции в малый и средний бизнес. По образованию Воропаев финансист, окончил Красноярский государственный университет.
ИСТОЧНИК KP.RU