2019-10-01T16:45:30+03:00
Общество

Бурундук-мазохист победил в фотоконкурсе заповедника в Красноярском крае

Автор назвала работу «Муравьинотерапия»
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Бурундук-мазохист победил в фотоконкурсе заповедника в Красноярском крае. Фото: заповедник "Шушенский бор"Бурундук-мазохист победил в фотоконкурсе заповедника в Красноярском крае. Фото: заповедник "Шушенский бор"
Изменить размер текста:

Заповедник «Шушенский бор» (расположен на юге Красноярского края) с 15 июля по 15 сентября проводил фотоконкурс под названием «Животные парка глазами детей». Юным фотохудожникам нужно было поймать в кадр любое животное, обитающее в окружающей дикой природе. А придумали конкурс для того, чтобы привлечь интерес детей и подростков к охране природы. В конкурсе могли участвовать юные фотографы в возрасте от 7 до 15 лет, сообщает 7 канал.

Победительницей стала Маша Чумакова со своей работой, которую она назвала «Муравьинотерапия». Девочке удалось поймать в кадр бурундука, сидящего на дереве. Он позволил лесным муравьям ползать по своей пушистой шкурке. Дело в том, что так бурундуки спасаются от паразитов, которые по вкусу муравьям.

Жюри оценило и художественную составляющую, и необычность ситуации, и чувство юмора в названии фото. А ведь даже взрослым опытным фотографам выпадает удача сделать такой кадр. В награду победительница получила художественные принадлежности для рисования, ведь Маша еще и художница.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В центре Красноярска горе-строители вылили на перекресток целую машину жидкого бетона
Стало известно, кто займет должность председателя Счетной палаты Красноярского края
Получил кулаком за шансон: в электричке Красноярск – Иланская подрались два пассажира
Красноярские льготники получили компенсацию за услуги ЖКХ в несколько раз меньше обычного
Отработали грамотно и точно: красноярских энергетиков отметили за ликвидацию последствий взрывов в Ачинске
ВТБ снизил ставки по кредитам наличными и рефинансированию
В Норильске после конфликта в школе пропал 12-летний мальчик
В Красноярске женщина скрыла смерть матери ради пенсии
В Красноярске мужчина пытался вынести из супермаркета 32 упаковки женских колготок
В Красноярском крае покупательница квартиры решила «кинуть» риэлтора и что из этого вышло
Губернатор Севастополя назначил на должность руководителя департамента красноярскую красавицу-телеведущую
В Красноярске в Енисее нашли тело женщины, пропавшей весной прошлого года
На здравоохранение в Красноярском крае выделят 238,3 миллиарда рублей
В Красноярске закрылся гипермаркет «Ашан»
«Айседора» приглашает красноярцев на фестиваль современной хореографии
В Туве женщина украла телекардиограф из больницы и продала его первому встречному
10 северян стали героями Каннского кинофестиваля
В Красноярском крае отец присвоил 3 миллиона рублей, выделенных из бюджета его сыну
На Красноярских столбах три туриста забрались на Чертов палец, спасаясь от медведя
В Красноярске следователи проверяют информацию об избиении заключенного в колонии
Красноярскому краю на тушение пожаров выделят дополнительно 922 миллиона рублей
В Красноярске для воспитанниц Мариинской гимназии построят отдельное здание на 525 мест