Бурундук-мазохист победил в фотоконкурсе заповедника в Красноярском крае

СЕГОДНЯ 16:45 2019-10-01T16:45:30+03:00

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Заповедник «Шушенский бор» (расположен на юге Красноярского края) с 15 июля по 15 сентября проводил фотоконкурс под названием «Животные парка глазами детей». Юным фотохудожникам нужно было поймать в кадр любое животное, обитающее в окружающей дикой природе. А придумали конкурс для того, чтобы привлечь интерес детей и подростков к охране природы. В конкурсе могли участвовать юные фотографы в возрасте от 7 до 15 лет, сообщает 7 канал.

Победительницей стала Маша Чумакова со своей работой, которую она назвала «Муравьинотерапия». Девочке удалось поймать в кадр бурундука, сидящего на дереве. Он позволил лесным муравьям ползать по своей пушистой шкурке. Дело в том, что так бурундуки спасаются от паразитов, которые по вкусу муравьям.

Жюри оценило и художественную составляющую, и необычность ситуации, и чувство юмора в названии фото. А ведь даже взрослым опытным фотографам выпадает удача сделать такой кадр. В награду победительница получила художественные принадлежности для рисования, ведь Маша еще и художница.

ИСТОЧНИК KP.RU