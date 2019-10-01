В центре Красноярска горе-строители вылили на перекресток целую машину жидкого бетона

СЕГОДНЯ 16:01 2019-10-01T16:01:29+03:00

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ЧП в центре Красноярска, на перекрестке улиц Ленина и Парижской коммуны. Сегодня днем работник за рулем одной из строительных организаций города разлил жидкий бетон прямо на проезжую часть. Моментально доставил всем грязи, проблем и головной боли.

Пресс-секретарь специализированного автотранспортного предприятия администрации города Анна Игумнова посетовала:

- О грязи, которую со строек на колесах вывозят машины, говорилось неоднократно. Сегодня к этой тенденции добавилась очередная неаккуратность при перевозке грузов: в районе улиц Ленина и Парижской Коммуны разлили бетон. На этот участок была экстренно направлена техника и рабочие. Сейчас дорогу уже привели в порядок.

Сначала бетон пришлось собрать, затем зачистить щетками и смыть остатки. Кто же виновник и кому предъявлять претензии? Пока что неизвестно. Но наверняка есть записи камер уличного наблюдения, по которым можно идентифицировать нарушителя.

ИСТОЧНИК KP.RU