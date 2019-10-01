2019-10-01T16:03:40+03:00
Общество

Стало известно, кто займет должность председателя Счетной палаты Красноярского края

Уволенную Татьяну Давыденко заменит Дмитрий Воропаев
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Стало известно, кто займет скандальный пост председателя счетной палаты Красноярского края. Фото: сайт ЗС Красноярского краяСтало известно, кто займет скандальный пост председателя счетной палаты Красноярского края. Фото: сайт ЗС Красноярского края
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Стало известно, кто займет пост председателя Счетной палаты Красноярского края после скандального увольнения Татьяны Давыденко. Это Дмитрий Воропаев. Его кандидатуру предложили губернатор края Александр Усс и спикер Заксобрания Дмитрий Свиридов. А сегодня, 1 октября, на заседании комитета по бюджету и экономической политике депутаты единогласно проголосовали за Дмитрия Воропаева. Теперь, чтобы утвердить (или отвергнуть) его кандидатуру, останется только проголосовать на сессии краевого парламента.

Дмитрий Воропаев окончил Красноярский государственный университет по специальности «Финансы и кредит», имеет общий трудовой стаж около 20 лет. С 2005 года он был утвержден в должности аудитора Счетной палаты края. Направление его работы – контроль над использованием краевого государственного имущества и расходов краевого бюджета на осуществление дорожной деятельности, поддержку инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего бизнеса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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