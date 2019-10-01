Получил кулаком за шансон: в электричке Красноярск – Иланская подрались два пассажира

СЕГОДНЯ 14:52 2019-10-01T14:52:42+03:00

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В электропоезде сообщением «Красноярск – Иланская» подрались два пассажира. Да так, что одного доставили в больницу, а второго – в отделение полиции. В пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали подробности.

В тамбуре одного из вагонов 44-летний мужчина слушал через наушники музыку в стиле шансон и напевал песню вслух. Это вызвало агрессию 18-летнего попутчика. Он ударил мужчину в лицо кулаком. Завязалась драка. Пассажиры в вагоне увидели и вызвали сотрудников полиции, сопровождавших поезд. Те разняли драчунов. На станции Заозерной одного сдали из рук в руки в дежурную часть линейного отдела. Пострадавшего забрала бригада «Скорой помощи».

Судебно-медицинская экспертиза установила, что полученная травма повлекла кратковременное расстройство здоровья потерпевшего. В настоящее время задержанному предъявлено обвинение в совершении преступления по ч.2 ст.115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). А это – до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU