2019-10-01T14:23:34+03:00
Общество

Красноярские льготники получили компенсацию за услуги ЖКХ в несколько раз меньше обычного

Как оказалось, изменился порядок выплаты
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярские льготники получили компенсацию за услуги ЖКХ в несколько раз меньше обычногоКрасноярские льготники получили компенсацию за услуги ЖКХ в несколько раз меньше обычногоФото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярские льготники получили компенсацию за услуги ЖКХ и были разочарованы: суммы оказались намного ниже тех, которые им полагались до этого. Одна из пенсионерок, например, вместо 2 200 рублей получила только 300. Где найти ответ? «ТВК Красноярск» обратились в управление социальной защиты Октябрьского района, именно в этом ведомстве и происходит начисление льгот и субсидий. И там успокоили: причин для переживания нет.

Дело в том, что с 10 августа вступил в силу закон, меняющий форму выплаты. До этого компенсация услуг ЖКХ поступала авансом. Сейчас будет – по прошествии отчетного месяца. Получается, если раньше пенсионер получал компенсацию и шел рассчитываться по платежкам, то сейчас ему сначала нужно заплатить, затем получить. Впрочем, непонятной ситуация будет только единожды, уже в следующий месяц все выровняется, для пенсионеров изменится только название месяца.

- У нас до настоящего времени была иная форма предоставления мер соцподдержки: мы платили авансовым платежом гражданам, до того им было нужно внести плату. То есть за июль – в конце июля. Хотя жилищный кодекс говорит о том, что он платит за прошедший месяц в августе, – пояснила начальник отдела мер соцподдержки Светлана Шиндова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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