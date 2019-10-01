2019-10-01T13:48:49+03:00
Общество

Отработали грамотно и точно: красноярских энергетиков отметили за ликвидацию последствий взрывов в Ачинске

32 сотрудника Красноярского филиала «Россети Сибирь» получили грамоты министра
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Красноярских энергетиков отметили за ликвидацию последствий взрывов в Ачинске. Фото: пресс-служба "Россети Сибирь"Красноярских энергетиков отметили за ликвидацию последствий взрывов в Ачинске. Фото: пресс-служба "Россети Сибирь"
Изменить размер текста:

Ликвидация последствий взрывов в воинской части под Ачинском стала проверкой профессионализма энергетиков. И они это испытание прошли с честью. Благодаря их слаженной работе удалось не допустить потерь для экономики целого района. Правительство Красноярского края отметило заслуги Красноярского филиала «Россети Сибирь». 32 сотрудника компании получили Благодарственные грамоты за подписью министра Евгения Афанасьева.

Замминистра Евгений Едимичев, вручая грамоты, поблагодарил энергетиков ту работу, которую они провели в сложнейших условиях. Именно благодаря их действиям эта непростая ситуация была разрешена в короткие сроки, все нарушения ликвидированы.

- Уважаемые коллеги, большое спасибо вам за ваш самоотверженный трудовой подвиг. Мы нередко завидуем прошлым поколениям энергетиков, на долю которых выпали большие комсомольские стройки, возведение ГЭС и ключевых линий электропередачи. Но испытание в Ачинске по своим масштабам сопоставимо с большими проектами прошлого. Я горд, что работаю с вами, - прокомментировал директор Красноярского филиала «Россети Сибирь» Максим Шитиков.

Напомним, что в августе этого года в поселке Каменка на территории воинской части произошел пожар. В результате несколько суток на складах взрывались снаряды. Серьезно поврежденными оказались две основные линии выдачи мощности с ТЭЦ Ачинского глиноземного комбината компании «РУСАЛ», которые также являются резервными для электропитания потребителей Ачинска.

Пять бригад из Красноярского и Кузбасского филиалов «Россети Сибирь» в сопровождении саперов занимались восстановлением линии электропередачи 110 кВ «Назаровская ГРЭС – ТЭЦ АГК» сразу после того, как военные завершили разминирование территории. Специалисты прошли около 5 км линии на опасном участке, и смогли восстановить ее за несколько дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Получил кулаком за шансон: в электричке Красноярск – Иланская подрались два пассажира
Красноярские льготники получили компенсацию за услуги ЖКХ в несколько раз меньше обычного
ВТБ снизил ставки по кредитам наличными и рефинансированию
В Норильске после конфликта в школе пропал 12-летний мальчик
В Красноярске женщина скрыла смерть матери ради пенсии
В Красноярске мужчина пытался вынести из супермаркета 32 упаковки женских колготок
В Красноярском крае покупательница квартиры решила «кинуть» риэлтора и что из этого вышло
Губернатор Севастополя назначил на должность руководителя департамента красноярскую красавицу-телеведущую
В Красноярске в Енисее нашли тело женщины, пропавшей весной прошлого года
На здравоохранение в Красноярском крае выделят 238,3 миллиарда рублей
В Красноярске закрылся гипермаркет «Ашан»
«Айседора» приглашает красноярцев на фестиваль современной хореографии
В Туве женщина украла телекардиограф из больницы и продала его первому встречному
10 северян стали героями Каннского кинофестиваля
В Красноярском крае отец присвоил 3 миллиона рублей, выделенных из бюджета его сыну
На Красноярских столбах три туриста забрались на Чертов палец, спасаясь от медведя
В Красноярске следователи проверяют информацию об избиении заключенного в колонии
Красноярскому краю на тушение пожаров выделят дополнительно 922 миллиона рублей
В Красноярске для воспитанниц Мариинской гимназии построят отдельное здание на 525 мест