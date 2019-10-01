Отработали грамотно и точно: красноярских энергетиков отметили за ликвидацию последствий взрывов в Ачинске

СЕГОДНЯ 13:48 2019-10-01T13:48:49+03:00

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Ликвидация последствий взрывов в воинской части под Ачинском стала проверкой профессионализма энергетиков. И они это испытание прошли с честью. Благодаря их слаженной работе удалось не допустить потерь для экономики целого района. Правительство Красноярского края отметило заслуги Красноярского филиала «Россети Сибирь». 32 сотрудника компании получили Благодарственные грамоты за подписью министра Евгения Афанасьева.

Замминистра Евгений Едимичев, вручая грамоты, поблагодарил энергетиков ту работу, которую они провели в сложнейших условиях. Именно благодаря их действиям эта непростая ситуация была разрешена в короткие сроки, все нарушения ликвидированы.

- Уважаемые коллеги, большое спасибо вам за ваш самоотверженный трудовой подвиг. Мы нередко завидуем прошлым поколениям энергетиков, на долю которых выпали большие комсомольские стройки, возведение ГЭС и ключевых линий электропередачи. Но испытание в Ачинске по своим масштабам сопоставимо с большими проектами прошлого. Я горд, что работаю с вами, - прокомментировал директор Красноярского филиала «Россети Сибирь» Максим Шитиков.

Напомним, что в августе этого года в поселке Каменка на территории воинской части произошел пожар. В результате несколько суток на складах взрывались снаряды. Серьезно поврежденными оказались две основные линии выдачи мощности с ТЭЦ Ачинского глиноземного комбината компании «РУСАЛ», которые также являются резервными для электропитания потребителей Ачинска.

Пять бригад из Красноярского и Кузбасского филиалов «Россети Сибирь» в сопровождении саперов занимались восстановлением линии электропередачи 110 кВ «Назаровская ГРЭС – ТЭЦ АГК» сразу после того, как военные завершили разминирование территории. Специалисты прошли около 5 км линии на опасном участке, и смогли восстановить ее за несколько дней.

ИСТОЧНИК KP.RU