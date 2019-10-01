2019-10-01T13:20:07+03:00
Экономика

ВТБ снизил ставки по кредитам наличными и рефинансированию

Поделиться:
Фото: банк ВТБФото: банк ВТБ
Изменить размер текста:

ВТБ снизил ставки по кредитам наличными и рефинансированию в среднем на 0,2 п.п. в рамках своей продуктовой линейки. Минимальная ставка для зарплатных клиентов теперь составляет 9,4% годовых при использовании дебетовой карты с опцией «Заемщик», без данного условия – 10,9% годовых.

Оформить кредит наличными можно на сумму до 5 млн рублей и сроком до пяти лет. Клиенты могут оформить заявку на сайте банка. Программа «Рефинансирование» позволит объединить несколько кредитов других банков в один и погасить задолженность в других кредитных организациях, а также получить дополнительные денежные средства до 5 млн рублей на любые цели.

Юрий Топунов, начальник управления кредитных продуктов ВТБ, отметил: «Одной из стратегических задач банка является клиентоориентированный подход, а также повышение доступности финансовых продуктов. Поэтому мы всегда ищем возможности для снижения ставок по нашим кредитным продуктам и улучшения условий их выдачи. На сегодняшний день ценовые параметры банка являются одними из лучших на рынке».

За январь-август 2019 года клиенты ВТБ оформили свыше 930 тысяч кредитов наличными на сумму более 589 млрд рублей, что почти на 17% выше аналогичного периода прошлого года. В рамках рефинансирования объем выданных кредитов увеличился по сравнению с 2018 годом в два раза и составил 51,5 млрд рублей. Программой воспользовались более 78 тысяч человек. Портфель кредитов наличными за восемь месяцев этого года показал рост более 13%, превысив 1,348 трлн рублей.

Реклама

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Получил кулаком за шансон: в электричке Красноярск – Иланская подрались два пассажира
Красноярские льготники получили компенсацию за услуги ЖКХ в несколько раз меньше обычного
Отработали грамотно и точно: красноярских энергетиков отметили за ликвидацию последствий взрывов в Ачинске
В Норильске после конфликта в школе пропал 12-летний мальчик
В Красноярске женщина скрыла смерть матери ради пенсии
В Красноярске мужчина пытался вынести из супермаркета 32 упаковки женских колготок
В Красноярском крае покупательница квартиры решила «кинуть» риэлтора и что из этого вышло
Губернатор Севастополя назначил на должность руководителя департамента красноярскую красавицу-телеведущую
В Красноярске в Енисее нашли тело женщины, пропавшей весной прошлого года
На здравоохранение в Красноярском крае выделят 238,3 миллиарда рублей
В Красноярске закрылся гипермаркет «Ашан»
«Айседора» приглашает красноярцев на фестиваль современной хореографии
В Туве женщина украла телекардиограф из больницы и продала его первому встречному
10 северян стали героями Каннского кинофестиваля
В Красноярском крае отец присвоил 3 миллиона рублей, выделенных из бюджета его сыну
На Красноярских столбах три туриста забрались на Чертов палец, спасаясь от медведя
В Красноярске следователи проверяют информацию об избиении заключенного в колонии
Красноярскому краю на тушение пожаров выделят дополнительно 922 миллиона рублей
В Красноярске для воспитанниц Мариинской гимназии построят отдельное здание на 525 мест