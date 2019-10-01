2019-10-01T12:03:21+03:00
Происшествия

В Красноярске женщина скрыла смерть матери ради пенсии

Однако сотрудники почты обнаружили обман
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске женщина скрыла смерть матери ради пенсииВ Красноярске женщина скрыла смерть матери ради пенсииФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске женщина скрыла смерть матери ради того, чтобы получить ее пенсию. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск стало известно из собственных источников. Это произошло в первой половине июле, в Центральном районе города. 54-летняя дочь проживала в одном доме с 74-летней матерью. Подозреваемая нигде не работала и проблем с законом до этого никогда не имела.

Незадолго до случившегося, в конце июня, мать умерла. По закону, дочь должна была сообщить об этом и выплаты страховой пенсии должны прекратиться. Но не сделала этого. В результате получила 9 135 рублей и потратила ее по своему усмотрению.

Обнаружили это сотрудники почтового отделения, они и сообщили в полицию. На гражданку завели уголовное дело по факту причинения материального ущерба Пенсионному фонду РФ. Деньги ей придется вернуть в полном объеме, а все остальное будет зависеть от раскаяния и от решения судьи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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