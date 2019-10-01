2019-10-01T09:09:56+03:00
Общество

В Красноярском крае покупательница квартиры решила «кинуть» риэлтора и что из этого вышло

Разбираться пришлось в суде
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае покупательница квартиры решила «кинуть» риэлтораВ Красноярском крае покупательница квартиры решила «кинуть» риэлтораФото: Мария ЛЕНЦ
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Жительница поселка Курагино (центр одноименного района) решила купить квартиру. А поскольку подыскивать варианты самостоятельно оказалось довольно затратно по времени, обратилась за помощью в риэлторскую компанию. Обязанности агента – найти подходящий вариант и всячески помочь при заключении сделки. Обязанности клиентки – оплатить услуги. Квартира была подобрана и покупатель с продавцом сошлись в цене.

Однако когда стороны собрались для подписания договора купли-продажи, неожиданно в голос заявили, что передумали. Соответственно, покупательница с обиженным видом заявила, что иметь дело с агентством больше не собирается, тем более платить ему за услугу. Позже выяснилось, что гражданка тайком договорилась с продавцом и они самостоятельно оформили сделку на имя родителей покупательницы.

Решать спор между риэлтером и нечестной клиенткой пришлось в суде. Женщина проиграла, но платить 50 тысяч все равно не собиралась. Тогда за дело принялись служба судебных приставов. В пресс-службе ведомства «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали:

- Работник службы обратил взыскание на денежные средства, поступающие на банковский счет гражданки. Кроме того, вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере в размере 7% от суммы долга, а именно 3600 рублей. На данный момент задолженность и исполнительский сбор взысканы в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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