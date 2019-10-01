Губернатор Севастополя назначил на должность своего департамента телеведущую красноярского телеканала

СЕГОДНЯ 08:39 2019-10-01T08:39:55+03:00

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Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развозжаев сообщил на своей странице в «Фейсбуке» о кадровых перестановках в своем правительстве. Кого-то уволил, на их смену принял других людей. Так, в числе новых руководителей ведомств стоит Солопеко Анастасия Сергеевна, ей доверили департамент общественных коммуникаций.

Напомним, что 34-летняя красноярка Анастасия Солопеко много лет работала на телеканале «СТС-Прима» корреспондентом, ведущей, затем главным редактором. В январе этого года ее пригласили работать в Общероссийский народный фронт, под руководством Михаила Развожаева. Теперь вот – в Севастополь.

Выбор врио губернатора не удивляет: он сам родом из Красноярска, поэтому набирает себе проверенные кадры. Добавим, что Михаил Развожаев в прошлом году руководил Хакасией, пока там не завершились выборы. Главой Севастополя он был назначен в июле этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU