В Красноярске в Енисее нашли тело женщины, пропавшей весной прошлого года

СЕГОДНЯ 08:01 2019-10-01T08:01:30+03:00

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В Красноярске нашли тело женщины, которая пропала весной прошлого года. Такая информация появилась сегодня, 1 октября, в социальных сетях волонтеров организации «Поиск пропавших детей – Красноярск». Причем добавим, что нашли погибшую еще несколько месяцев назад, но только сейчас удалось идентифицировать личность с помощью экспертизы.

В последний раз женщину живой видели родственники 6 апреля 2018 года. Она ушла из дома, расположенного на улице Весны, и не вернулась. Когда родные начали звонить ей, телефоны, а их у нее было два, стали недоступными. Все, что удалось узнать по горячим следам сыщикам, это как женщину уводят с остановки на Батурина трое мужчин. Это зафиксировала камера наружного наблюдения. Видимо, установить личности мужчин не удалось. Либо эта информация скрывается в интересах следствия.

ИСТОЧНИК KP.RU