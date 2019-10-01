На здравоохранение в Красноярском крае выделят 238,3 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 07:39 2019-10-01T07:39:55+03:00

Будут построены 6 медучреждений и две вертолетные площадки для санавиации

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Здравоохранение в Красноярском крае получит в 2020 – 2022 годах 238,3 миллиарда рублей. Средства будут выделены из системы ОМС краевого и федерального бюджетов. Об этом на заседании правительства края сообщил министр здравоохранения Борис Немик.

На эти деньги в регионе ближайшие три года построят шесть медицинских учреждений – акушерский корпус в Енисейске, родильный дом в Шарыпове, лечебно-диагностический корпус в Ирбейском, поликлиники в Идринском, Минусинске и Красноярске.

До 2022 года будет построена новая поликлиника в микрорайоне Покровском в Красноярске, а также закажут проектно-сметную документацию на строительство поликлиник в Свердловском и Советском районах. Планируется возвести новый корпус Красноярского краевого онкологического диспансера на 64 дневных и 260 круглосуточных коек, плюс реконструкция административно-бытового корпуса, где разместится пансионат на 120 коек.

Также получит средства на строительство хирургического корпуса Красноярская межрайонная клиническая больница № 20 им. Берзона. Будут приобретены машины скорой медицинской помощи на 53 миллиона рублей, завершится капитальный ремонт краевого госпиталя для ветеранов войн.

ИСТОЧНИК KP.RU