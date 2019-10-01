СЕГОДНЯ 07:20 2019-10-01T07:36:24+03:00

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В Красноярске закрылся гипермаркет «Ашан». Единственная в нашем городе торговая точка знаменитой французской сети размещалась в ТЦ «Зеленый» в микрорайоне «Покровский». Она проработала всего полтора года.

Владельцы сети планировали, что «Ашан» получит такую же популярность в Красноярске, как и в других городах России. Но ожидания не оправдались и показатели эффективности оказались низкими. Причем такое случилось не только в Красноярске: в 2019 году компания запланировала к закрытию 30 торговых точек в России.

Добавим, что в течение месяца в «Ашане» шла распродажа товаров по сниженным ценам. 30 сентября был последний рабочий день. Жители «Покровского» выразили сожаление по поводу закрытия ближайшего к ним гипермаркета. Однако, как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск из собственных источников, огромные торговые площади пустовать не будут. В скором времени их займет местная торговая сеть.

ИСТОЧНИК KP.RU