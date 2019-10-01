2019-10-01T06:38:56+03:00
Происшествия

В Туве женщина украла телекардиограф из больницы и продала его первому встречному

Деньги ей нужны были на алкоголь
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Туве женщина украла телекардиограф из больницы и продала его первому встречномуВ Туве женщина украла телекардиограф из больницы и продала его первому встречномуФото: Мария ЛЕНЦ
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В Кызыле женщина украла дорогостоящее медицинское оборудование из больницы. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в пресс-службе МВД России по Республике Тыва. Там рассказали, что 28 сентября к ним обратилась сотрудница медицинского учреждения и пояснила, что неизвестный вынес из помещения телекардиограф «Валента» стоимостью 100 тысяч рублей.

Вскоре наряд патрульно-постовой службы задержал на улицах города подозрительную женщину, которая и оказалась предполагаемой похитительницей. 34-летняя гражданка призналась, что телекардиограф продала неизвестному мужчине за несколько тысяч рублей. Она даже не подозревала о его реальной стоимости. А деньги сразу же потратила на спиртные напитки.

На женщину завели уголовное дело. Ей грозит до двух лет лишения свободы. Так же ведется поиск покупателя медицинского аппарата, он должен будет вернуть его в учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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