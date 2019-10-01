10 северян стали героями Каннского кинофестиваля

СЕГОДНЯ 06:37 2019-10-01T07:06:38+03:00

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В городе кинофестивалей Каннах выбирают не только лучшие художественные фильмы, с 2010 года здесь проходит международный фестиваль, посвященный корпоративным фильмам, онлайн-изданиям и телевизионным постановкам под названием Cannes Corporate Media & TV Awards. Жюри фестиваля очень серьезное, состоит из специалистов по корпоративным коммуникациям и обладателей «Оскара» и «Эмми».

В этом году в номинации «Fundraising, Non-profit, CSR» («Благотворительность, некоммерческое кино и социальная ответственность») победителем стал фильм «Неравнодушные» о сотрудниках «Норникеля», которые посвящают свое свободное время волонтерству.

Хотя в этом фильме всего 10 героев, на самом деле их тысячи!

Четыре года назад компания запустила программу «Комбинат Добра», чтобы объединить усилия неравнодушных людей. Например, одним из добрых дел стал экологический марафон «Понеслось». За четыре года волонтеры оборудовали экотропы в заповедниках и национальных парках, высадили сотни деревьев, построили приют для бездомных животных, придумали проекты для того, чтобы люди научились беречь природу в повседневной жизни и уменьшили свой личный экологический след.

«Корпоративное волонтёрство в нашей стране только развивается, по данным опросов, лишь 26% россиян слышали хоть что-то про это явление. Многие просто не представляют, что взрослый, состоявшийся человек, может в выходной день превращаться в настоящего волшебника и помогать тем, кому нелегко. В обществе катастрофически не хватает «ролевых моделей» неравнодушных людей. Норникель молодцы, мало того, что таких людей находят и поддерживают, таких людей делают героями фильмов! Значение таких фильмов переоценить сложно, и здорово, что это фильмы уровня достойного международных наград!», считает Вадим Ковалев, первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров.

А вот что говорят с экрана сами герои фильма: «Если ты отдаешь это безвозмездно, без корысти, помогаешь просто потому что хочешь помочь, тогда к тебе возвращается намного больше», «Когда люди спрашивают: зачем ты это делаешь? Встречный вопрос: а почему это не делаешь ты?». Старший вице-президент, финансовый директор «Норникеля» Сергей Малышев подводит итог: «Сейчас столько вокруг расчета, рационализма, что душно становится. И такие люди на самом деле меняют мир».

Документальный фильм «Неравнодушные» под руководством режиссера Сергея Филатова снимался с февраля по май 2019 года в Норильске, Мончегорске и Москве. Итог - террабайты отснятого материала, потрясающие и вдохновляющие герои и необходимость передать в коротком метре все эмоции и истории, которые за ними стоят.

Премьера фильма «Неравнодушные» состоится в октябре на финальном этапе экомарафона «Понеслось» в Сочи.

Только цифры

950 заявок из 51 страны поступили на конкурс Cannes Corporate Media & TV Awards

206 вошли в шорт-лист

149 получили «Дельфина».

ИСТОЧНИК KP.RU