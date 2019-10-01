2019-10-01T06:19:44+03:00
Происшествия

В Красноярском крае отец присвоил 3 миллиона рублей, выделенных из бюджета его сыну

Материалы уголовного дела уже направлены в суд
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае отец присвоил 3 миллиона рублей, выделенных из бюджета его сынуВ Красноярском крае отец присвоил 3 миллиона рублей, выделенных из бюджета его сынуФото: Мария ЛЕНЦ
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Мужчина присвоил более 2,9 миллионов рублей, которые были выделены из бюджета его сыну. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевой полиции. 50-летний житель Красноярска узнал, что его сын, который занимается фермерством на юге края, в Минусинском районе, получил грант на приобретение сельскохозяйственной техники. И обманом похитил эти деньги. Потратил их по своему усмотрению.

Однако мужчина не учел, что деньги из бюджета «в никуда» не даются, их использование должно быть строго целевым и за этим устанавливается строгий контроль. В результате в полицию поступило заявление от представителей минсельхоза. Было заведено уголовное дело по статье «Мошенничество». В настоящее время дело уже передано в суд на рассмотрение, обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы. К тому же с него будут взысканы все похищенные деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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