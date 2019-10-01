В Красноярске следователи проверяют информацию об избиении заключенного в колонии

СЕГОДНЯ 04:58 2019-10-01T04:58:40+03:00

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В Красноярске следователи проверяют информацию об избиении заключенного. Об этом стало известно «ТВК Красноярск» после того, как на телеканал обратилась сестра пострадавшего. Она сообщила, что в середине августа брат грубо ответил сотруднице колонии № 43, а ее муж, также работающий в этой колонии, решил побоями наказать его за дерзость. После чего пострадавшего доставили в красноярскую больницу с травмой носа.

Уголовное дело в отношении сотрудника колонии пока не возбудили. Адвокат Дмитрий Редькин пояснил, что решение о возбуждении уголовного дело еще не принято, а срок проверки сообщения о преступлении продлили:

- Если в рамках доследственной проверки следователю предоставят надежные доказательства, что травму осужденный получил сам, то возможно в возбуждении уголовного дела можно отказать. Сейчас таких доказательств представлено не было, – пояснил адвокат, добавив, что следствие так и не объяснило, каким образом осужденный получил травму.

ИСТОЧНИК KP.RU