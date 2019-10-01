СЕГОДНЯ 04:32 2019-10-01T04:32:18+03:00

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Красноярскому краю на тушение пожаров выделят дополнительно 922 миллиона рублей. Причем 862 миллиона – федеральные. Об этом накануне сообщил министр финансов края Владимир Бахарь, он делал доклад в Заксобрании края при обсуждении регионального бюджета на 2019 и плановый период 2020 – 2021 годов.

- Ситуация летом была непростая и мы получили федеральную субсидию на федеральные полномочия по тушению лесных пожаров. Что касается краевых средств, то добавляется 59 миллионов рублей. В основном на такие направления, как тушение лесных пожаров, погашение задолженности, покупку оборудования для питомников и другие, - сказал Владимир Бахарь. Также он отметил, что впервые за многие годы параметры краевой казны фактически не имеют дефицита.

Добавим, что дополнительные средства выделяются и на региональную госпрограмму «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов». В частности, на 5 миллионов рублей увеличивается субсидия для Дирекции природного парка «Ергаки». И 3,5 миллиона рублей потратят на приобретение газоанализаторов для автоматизированных постов наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха.

ИСТОЧНИК KP.RU