В Красноярске для воспитанниц Мариинской гимназии построят отдельное здание на 525 мест

СЕГОДНЯ 04:10 2019-10-01T04:10:40+03:00

А в целом в крае за три года построят 18 детских садов и 14 школ

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В Красноярском крае в ближайшие три года появится 39 учреждений образования. Это 18 детских садов (11 из них Красноярске), 14 школ (три в Красноярске в микрорайонах Слобода Весны, Пашенный и Бугач). А также 3 школьных спортзала, бассейн, пристройку к школе и другие. Об этом вчера, 30 сентября, говорили на заседании правительства региона.

Кроме того, уже в следующем году начнется проектирование здания на 525 учащихся для Красноярской Мариинской женской гимназии. Дело в том, что сейчас «мариинка» располагается на 6-м этаже учебного корпуса Красноярского кадетского корпуса, но желающих попасть в нее столько, что конкурс составляет 4 человека на место. А увеличить набор не позволяют жилые условия.

Финансирование программы в 2020-2022 годах составит 185 миллиардов, из них более 3,3 миллиардов выделят на реализацию в крае национальных проектов «Образование» и «Демография», сообщила министр образования Светлана Маковская.

ИСТОЧНИК KP.RU