В Красноярске дачные автобусы переходят на осеннее расписание

СЕГОДНЯ 15:56 2019-09-30T15:56:28+03:00

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Осень. Урожай с дач собран, заготовки сделаны. А значит, на дачах все меньше народа. Пора и дачным маршрутам пепейти на осеннее расписание работы, считают в департаменте транспорта. Пассажиропоток, по информации администрации, в связи с холодами значительно снизился. И такого парка автобусов, обслуживающих дачные маршруты, теперь не требуется.

В связи с этим уже с 1 октября маршрутки №№ 18, 18С, 40, 40А, 40С поменяют график свой движения. А с 14 октября большую часть из них отменят. На линию будут выходить только автобусы №№ 18 и 40. К слову, с грфиком новой работы маршруток можно ознакомиться в самих автобусах и на конечных остановках транспорта. Кроме тог, если пассажир не уверен, всегда можно обратиться к интернету или в Центральную диспетчерскую гортранспорта по телефону: 8 (391) 256-84-00. .

ИСТОЧНИК KP.RU