В Красноярске дан старт строительству первого в городе аквапарка

СЕГОДНЯ 13:55 2019-09-30T13:55:48+03:00

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Уже совсем скоро в Красноярске появится аквапарк. В понедельник, 30 сентября, о старте строительства объявил глава Красноярска Сергей Еремин. Проектирование завершено, сообщает Ньюслаб. Строители приступают к реализации проекта. Напомним, первый в городе аквапарк появится на пересечении 9 мая и Шахтеров. Одновременно развлекаться в нем смогут 2,5 тысячи человек. Площадь сооружения составит 30 тысяч квадратных метров. Здесь будет 13 горок, волновой бессейн, детские аттракционы и игровой городок - в общем, все, чтобы весело провести время.

- Чуть больше года ушло на разработку проекта и госэкспертизу этого сложнейшего инженерного объекта, - рассказал Сергей Еремин. - Наконец выдали разрешение на строительство аквапарка. Теперь за дело берутся строители.

Добавим, что стоимость объекта составляет не менее 5 миллиардов рублей. Реализацией проекта занимается компания «Термит». Сдать аквапарк должны в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU