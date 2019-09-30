2019-09-30T13:41:04+03:00
Спорт

А вам слабо? 7-летняя красноярка стала лучшей в первенстве, подтянувшись 31 раз

Первенство Красноярска по подтягиванию - добрая традиция
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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7-летняя малышка подтянулась 31 раз! Фото: администрация Красноярска7-летняя малышка подтянулась 31 раз! Фото: администрация Красноярска
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Вот это да! 7-летняя красноярка Олеся Папст стала лучшей в первенстве по подтягиванию, которое проходило на минувших выходных. Эта девчонка заткнет за пояс многих мужчин, ведь она может подтянуться на перекладине... 31 раз! И накануне девочка доказа свою силу и в честной борьбе стала лучшей среди женщин. Открытое первенство Красноярска по подтягиванию проходило на площадке для воркаута, расположенной на левобережной набережной Енисея. Участвовать мог любой желающий. И их было немало, сообщает администрация Красноярска.

К слову, это регулярное мероприятие всегда в городе вызывает большой спортивный ажиотаж. Есть постоянные участники, которым в прямом смысле слова не слабо побить и российский рекорд. Прецедент был. В прошлом году участник первенства енисейский атлет Андрей Исыпов установил абсолютный рекорд России. Он подтянулся 94 раза! Однако в этом году Истыпов не участвовал. Тем не менее посмотреть было на кого. Известный красноярский атлет и ветеран спорта Виктор Россинин смог подтянуться 60 раз. Он и стал абсолютным победителем среди мужчин. Кстати, для Россинина это не предел. Его личный рекорд - 78 поддтягиваний. Олеся стала лучшей среди женщин. А среди спортсменов пожилого возраста победил 90-летний Валентин Киреев. Он подтянулся 10 раз. Вот это спортивная воля!

ИСТОЧНИК KP.RU

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