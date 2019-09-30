В СФУ назвали клеветой опубликованную в некоторых СМИ информацию о сотрудниках вуза, подозреваемых в мошенничестве

СЕГОДНЯ 10:55 2019-09-30T11:51:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Громкий скандал рагорается вокруг руководства института нефти и газа СФУ. Напомним, несколько дней назад краевой Следком распространил данные о том, что в вузе по факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Следователи считают, что сотрудники института и образовательного центра института нефти и газа заключали договоры, исполнение которых фактически входило в их служебные обязанности и дополнительной платы не требовало. Между тем выплата составила свыше 2 миллионов рублей. В СФУ некоторые сведения, опубликованные в СМИ, назвали клеветой. В частности, речь идет о конкретных персонах, - журналисты сопоставили данные следкома с именами специалистов, опубликованными на сайте вуза, но это не достоверные данные. В тот период, к которому относится расследование СК, на данных местах работали другие люди.

- Заявляем, что распространение таких сведений является клеветой. Указанные лица не имеют отношения к мероприятиям, проводимым правоохранительными органами, и ни в каких незаконных действиях не заподозрены, - комментируют в пресс-службе вуза. - В отношении СМИ, допустивших публикацию заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство и подрывающих репутацию сотрудников университета, будут приняты меры юридического характера.

ИСТОЧНИК KP.RU