Красноярский край назвали регионом с высокой кредитоспособностью

СЕГОДНЯ 10:29 2019-09-30T10:35:53+03:00

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Эксперты аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) повысили кредитный рейтинг Красноярского края до уровня «стабильный», сообщает пресс-служба правительства региона. Связан рост с несколькими факторами. В первую очередь роль сыграло снижение долговой нагрузки, также важен рост налоговых и неналоговых поступлений в бюджет. Кроме того, по долгам край расплачивается вовремя, что тоже немаловажно. Более того, край досрочно погасил все банковские кредиты на 7 миллиардов рублей. - Основным драйвером роста стал налог на прибыль. Край ожидает профицит по итогам года в размере два процента (5,5 миллиарда рублей) налоговых и неналоговых доходов, – считают эксперты АКРА. Отметим, что в правительстве прогнозируют рост доходов на 30 миллиардов рублей, из которых 24, 2 миллиарда - собственные доходы региона.

- Еще один показатель: на сегодняшний день размер государственного долга по сравнению с началом года сократился более чем на 15 миллиардов рублей, - заявил министр финансов края Владимир Бахарь.

ИСТОЧНИК KP.RU