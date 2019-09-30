Делят шкуру убитой рыси. Житель Красноярска подал иск в 560 000 рублей на знакомого, отказавшегося вернуть деньги за шубу

СЕГОДНЯ 09:17 2019-09-30T09:17:59+03:00

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Два жителя Красноярска не могут поделить шубу и шкурки рыси. Один другому предъявляет претензии на 560 000 рублей, рассказал «Комсомольской правде» -Красноярск собственный источник. Дошло у мужчин и до суда, и до полиции. А начиналось все так хорошо. Александр Ч. обратился к знакомому предпринимателю Андрею Р. (у того ателье) с просьбой пошить шубу из шкурок рыси. Деньги заплатил. Но... товар «купца» не устроил. И Александр попросил вернуть деньги. Естественно, предприниматель отказался. По его словам, работа выполнена и оплачена. И, как говорится, понеслась.

Заказчик шубы подал на предпринимателя иск - вернуть деньги за шубу и шкурки. Тот в ответ - заявление в полицию: дескать, незаконно вымогает деньги за выполненную работу.

- Судом было назначено проведение экспертизы ООО «Красноярская независимая экспертиза», - сообщает источник. - В организации доджны оценить изделие.

Насколько экспертиза будет независимой - пока неизвестно. Ведь одна из руководителей - заинтересованное лицо, она приходится матерью ответчика. В общем, вывод один: зима близко, а шубы нет.

ИСТОЧНИК KP.RU