«Я его 45 лет назад последний раз видела»: подруга Юрия Чайки рассказала, зачем генпрокурор приезжал в Уяр

СЕГОДНЯ 07:46 2019-09-30T07:46:16+03:00

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Визит генпрокурора России Юрия Чайки в Красноярский край обсуждают до сих пор. И не только потому, что на большом совещании в Красноярске обсуждались действительно важные вопросы лесной отрасли. Но и потому, что у визита была неофициальная часть, сообщает ТВК.

Дело в том, что первым делом, прибыв в Красноярск, генпрокурор России отправился в небольшой городок на 15 тысяч жителей - в Уяр. Это удивило многих. А уж как удивило самих уярцев - словами не описать. Ведь к приезду Юрия Чайки город преобразился. Буквально за две недели уложили асфальт на Советской - его тут отродясь не было. А теперь вот он - новенький. Прямо до перекрестка с улицей Крупской лежит. До Крупской кортеж генпрокурора не доехал, там и асфальта нет. Закатали также центр городка, установили новое освещение, разметку на дорогах. И все это в кротчайшие сроки. Кого благодарить уярцам за благоусткройство? Конечно, Юрия Чайку и... его подругу молодости Надежду Леонидовну. Не живи Надежда Леонидовна на Советской, и визиту не бывать. А значит, и благоустройству.

- Мы земляки и все, - рассказывает женщина. - Встретились, не виделись давно, у него совещание тут. Приехал посмотреть друг на друга, 2 часа побыли и разбежались. Я его 45 лет назад последний раз видела, - конечно, он изменился. Дружили семьями и компанией молодой. Потом он поехал в Свердловск учиться, так разъехались.Только что всю страну объять не может, всем помочь, а так: кто обратится старается всем-всем помочь: одноклассникам, и сослуживцам, никого не отбрасывает.

К слову, на благоустройство Уяра к приезду Юрия Чайки бюджет Красноярского края выделил 8 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU