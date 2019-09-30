Летит и тает. В Красноярске выпал первый снег

СЕГОДНЯ 06:33 2019-09-30T06:33:40+03:00

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Жители микрорайона Солнечный проснулись с первым снегом. И поделились впечатлениями в соцсетях: «С первым снегом, Солнечный». Естественно, снег выпал не надолго - летел и таял. Однако приближение холодов за минувшие выходные почувствовали, пожалуй, все. Конечно, об установлении даже небольшого снежного покрова пока говорить рано. Синоптики, к слову, обещают, что к концу недели в Красноярск вновь придет потепление.

Какой будет зима - пока говорить рано. Метеорологи прогнозируют на территории Сибири аномально теплую погоду. Вплоть до плюсовых температур. Данные, разумеется, предварительные. В целом Гидрометцентр обещает погоду на уровне минус 13-16 градусов. Для Ибири - почти осенние температуры. А вот народные приметы, наоборот, говорят о лютой зиме. К примеру, пауки в национальном парке «Шушенский бор» наплели много паутины - это означает приход холодов. Таким образом, они готовятся к морозам, а паутина помогает припасти больше пищи на зиму.

ИСТОЧНИК KP.RU