2019-09-30T06:33:40+03:00
Общество

Летит и тает. В Красноярске выпал первый снег

Конечно, пока не надолго
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Летит и тает. В Красноярске выпал первый снег Фото: Наш мкрн. СолнечныйЛетит и тает. В Красноярске выпал первый снег Фото: Наш мкрн. Солнечный
Изменить размер текста:

Жители микрорайона Солнечный проснулись с первым снегом. И поделились впечатлениями в соцсетях: «С первым снегом, Солнечный». Естественно, снег выпал не надолго - летел и таял. Однако приближение холодов за минувшие выходные почувствовали, пожалуй, все. Конечно, об установлении даже небольшого снежного покрова пока говорить рано. Синоптики, к слову, обещают, что к концу недели в Красноярск вновь придет потепление.

Какой будет зима - пока говорить рано. Метеорологи прогнозируют на территории Сибири аномально теплую погоду. Вплоть до плюсовых температур. Данные, разумеется, предварительные. В целом Гидрометцентр обещает погоду на уровне минус 13-16 градусов. Для Ибири - почти осенние температуры. А вот народные приметы, наоборот, говорят о лютой зиме. К примеру, пауки в национальном парке «Шушенский бор» наплели много паутины - это означает приход холодов. Таким образом, они готовятся к морозам, а паутина помогает припасти больше пищи на зиму.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Горит 100 тонн битума. В Красноярске полыхает здание асфальтобетонного завода
Делят шкуру убитой рыси. Житель Красноярска подал иск в 560 000 рублей на знакомого, отказавшегося вернуть деньги за шубу
«Я его 45 лет назад последний раз видела»: подруга Юрия Чайки рассказала, зачем генпрокурор приезжал в Уяр
В середине недели в Красноярск вернется тепло
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга крупнейших ипотечных банков
Tele2 создаст martech-платформу с крупнейшими операторами фискальных данных
Кишечной палочки не хотите? Эксперты забраковали салаты в красноярских супермаркетах
«Зачем лежачего бить?» В Канске сотрудники ДПС жестко «скрутили» группу молодых людей
В Красноярске до следующего сезона закрыли фонтаны
Тигриный аппетит. Мясной торт вручили Бартеку на День амурского тигра в «Роевом ручье»