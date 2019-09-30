Кишечной палочки не хотите? Эксперты забраковали салаты в красноярских супермаркетах

СЕГОДНЯ 05:40 2019-09-30T05:40:12+03:00

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Готовые салаты в супермаркете покупал, наверное, каждый красноярец. Удобно, экономит время, да и порой просто хочется перекусить любимым «Оливье» или «Селедкой под шубой». Оказалось, зря. Есть их категорически нельзя, уверяют эксперты красноярского ЦСМ. Накануне они проверили салаты на содержание вредных микробов и кишечной палочки. Итог испытаний, прямо скажем, удручающий.

Испытывали 14 салатов самых восстребованных у красноярцев и любимых салатов. Например, «Оливье», «Сельдь под шубой», салат из крабовых палочек с кукурузой и рисом, винегрет овощной, салат «Гранатовый браслет» - такие есть почти в любой сети супермаркетов. Контрольную закупку проводили в торговых сетях «Командор», «О'Кeй» и «Лента». Успешно испытания прошел только один салат, в остальных оказалась кишечная палочка или микробы.При этом количество микробов превышает норму в 6-12 раз!

- Бактерии группы кишечных палочек обнаружены в 10 образцах салатов, кишечная палочка в 2 салатах, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в ЦСМ.- Превышения по содержанию дрожжей установлены в 7 образцах салатов.

Какой же салат прошел тесты? Только один - «Винегрет классический» из «Ленты».

ИСТОЧНИК KP.RU