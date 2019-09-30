2019-09-30T04:05:31+03:00
Общество

В Красноярске до следующего сезона закрыли фонтаны

В период консервации их проверят и почистят
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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В Красноярске до следующего сезона закрыли фонтаныВ Красноярске до следующего сезона закрыли фонтаныФото: Мария ЛЕНЦ
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Сезон фонтанов закрыт. В минувшее воскресенье, 29 сентября, они работали в Красноярске в последний раз - вновь бить начнут только в следующем году, сообщает пресс-служба департамента горхозяйства.

Кстати, некоторые фонтаны в городе отключили еще раньше. К примеру, фонтан в районе Посадного, который бьет прямо из Енисея. Его выключили в день матча «Енисей»-«Зенит». Остальные фонтаны тоже присоединились к отключению. Подготовка к зиме уже идет полным ходом. В период консервации все городские фонтаны тщательно проверят и обещают почистить.

- Где необходимо, снимут элементы электрооборудования и установят специальные приспособления, позволяющие фонтанам сохранять эстетичный вид и сохранность зимой, - рассказали в департаменте.

К слову, сезон фонтанов в Красноярске длился в этом году 144 дня - это норма для нашего города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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