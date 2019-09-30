Тигриный аппетит. Мясной торт вручили Бартеку на День амурского тигра в «Роевом ручье»

СЕГОДНЯ 03:46 2019-09-30T03:46:13+03:00

Землякам-леопардам тоже вручили, но они предпочли съесть торты без лишних глаз

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Вот так торт! 10 килограммов отборного мяса - то, что нужно, если имеешь тигриный аппетит! Как у амурского тигра Бартека. Накануне в парке флоры и фауны «Роев ручей» отмечали День амурского тигра и дальневосточного леопарда. Какой празник без торта! Вот Бартеку и вручили самый настоящий мясной торт, украсив его ягодами рябины и листьями. Ктож от такого откажется? Уж точно не Бартек!

На День амурского тигра и дальневосточного леопарда он получил 10-килограммовый торт Фото: Роев ручей

- Первый кусок тигр унес в свое логово и съел там, следующие - жевал при посетителях, - рассказывают сотрудники «Роева ручья».

Бартек хитрюга и очень любит позировать на публику. Его земляки, дальневосточные леопарды, наоборот, не слишком любят внимание. Они, к слову, тоже на праздник получили по торту. Но ели его у себя, как говорится, без лишних глаз.

ИСТОЧНИК KP.RU