«Кому срочно нужна удача?»: красноярец погнул машину, чтобы достать из-под капота замерзшего котенка

СЕГОДНЯ 03:00 2019-09-30T03:00:51+03:00

Теперь малышка ищет своего человека, чтобы принести ему счастье

Изменить размер текста: A A

Эта кошечка, определенно, счастливица! Сама черненькая с рыжими подпалинами, а на белом пузике рыжие пуговки - трехцветная красавица. Черепаховый окрас - к счастью в доме, это всем известный факт. Могла бы погибнуть, но... достали из-под капота машины. Крохотная и очень замерзшая, совсем котенок - она забралась в машину поближе к теплу.

Обнаружила кошечку хозяйка на парковке у Красного яра. Начала заводить машину, и тут в салоне раздался жалобный писк. Сначала понять не могла, откуда именно. Но помог мужчина. Оказалось, котейка забилась в какую-то щель в районе двигателя и там пригрелась.

- Видать, так и приехала, - говорит Павет Стабров (мужчина спас малышку). - Вытащил котенка из-под капота двигателя у женщины. Пришлось вывернуть колесо и отогнуть подкрылок. Сверху и не достанешь. Похолодало, бездомыши ищут тепло. Проверяйте машины перед заводом!

Сейчас малышке ищут дом. У спасительницы кошки остаться, к сожалению, не получится. В семье уже живет кошка, которая малышку не приняла: шипит на нее - защищает свою территорию. Откликнулась одна девушка, хотела взять, но... и у той кошка не приняла новую соседку. «Кому срочно нужна удача?» - спрашивают временные владельцы счастливой кошки.

Если готовы принять Удачу в семью, звоните, тел.: 8(391) 2069652. «КП-Красноярск» свяжет вас с ней.

ИСТОЧНИК KP.RU