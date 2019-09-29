Футбольный «Енисей» обыграл «Мордовию» и вырвал первую победу
Красноярская футбольная команда «Енисей» выиграла у «Мордовии» (Саранск) и одержала первую победу. Счет 2:1!
Напомним, череда поражений у сибиряков продолжалась с начала июля, на их счету 13 проигранных матчей. Сегодняшняя домашняя игра выдалась напряженной.
Вот это страсти!Фото: Алекс ЧАМПАКХАМ
Счет открыл наш Антон Делькин. Однако мордовский полузащитник Денис Поярков сравнял его, реализовав пенальти.
- Спонсор второго тайма – «Валидол», - пишут в официальной группе «Енисея».
Болельщиков заставили поволноваться.Фото: Алекс ЧАМПАКХАМ
Исход поединка решили последние минуты. Когда Роман Бугаев со штрафного отправил мяч в ворота соперника. Победа!
- Считаю, выиграли закономерно, - заявил главный тренер «Енисея» Юрий Газзаев. - Мы повели 1:0, и у нас было достаточно подходов. Но потом соперник забил гол, не создав ни одного момента. Естественно было видно, что пенальти немножко выбил из колеи. В конце матча наше давление воплотилось в гол. Мы выиграли заслуженно, но заставили болельщиков поволноваться.
Ура, победа!Фото: Алекс ЧАМПАКХАМ
ИСТОЧНИК KP.RU