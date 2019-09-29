2019-09-29T16:04:13+03:00
Общество

Футбольный «Енисей» обыграл «Мордовию» и вырвал первую победу

Заставили болельщиков поволноваться
Ася ЖУКОВА
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Футбольный «Енисей» обыграл «Мордовию» и вырвал первую победу.Футбольный «Енисей» обыграл «Мордовию» и вырвал первую победу.Фото: Алекс ЧАМПАКХАМ
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Красноярская футбольная команда «Енисей» выиграла у «Мордовии» (Саранск) и одержала первую победу. Счет 2:1!

Напомним, череда поражений у сибиряков продолжалась с начала июля, на их счету 13 проигранных матчей. Сегодняшняя домашняя игра выдалась напряженной.

Вот это страсти! Фото: Алекс ЧАМПАКХАМ

Вот это страсти!Фото: Алекс ЧАМПАКХАМ

Счет открыл наш Антон Делькин. Однако мордовский полузащитник Денис Поярков сравнял его, реализовав пенальти.

- Спонсор второго тайма – «Валидол», - пишут в официальной группе «Енисея».

Болельщиков заставили поволноваться. Фото: Алекс ЧАМПАКХАМ

Болельщиков заставили поволноваться.Фото: Алекс ЧАМПАКХАМ

Исход поединка решили последние минуты. Когда Роман Бугаев со штрафного отправил мяч в ворота соперника. Победа!

- Считаю, выиграли закономерно, - заявил главный тренер «Енисея» Юрий Газзаев. - Мы повели 1:0, и у нас было достаточно подходов. Но потом соперник забил гол, не создав ни одного момента. Естественно было видно, что пенальти немножко выбил из колеи. В конце матча наше давление воплотилось в гол. Мы выиграли заслуженно, но заставили болельщиков поволноваться.

Ура, победа! Фото: Алекс ЧАМПАКХАМ

Ура, победа!Фото: Алекс ЧАМПАКХАМ

ИСТОЧНИК KP.RU

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