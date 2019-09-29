2019-09-29T14:03:33+03:00
Общество

Суровый вид, но мягкое сердце. Хозяин отдает кавказца за то, что тот добрый

Для охраны пес не годится, вот и... [фото]
Ася ЖУКОВА
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В Красноярске хозяин отдает кавказца за то, что тот добрый. Фото: группа "Дорога домой. Помощь животным Красноярска".В Красноярске хозяин отдает кавказца за то, что тот добрый. Фото: группа "Дорога домой. Помощь животным Красноярска".
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«Медвежья» голова, скульптурные мышцы, грубоватая кличка Уркан и… мягкое сердце. В Красноярске хозяин решил отдать породистого пса за то, что тот добрый - не годится для охраны, сообщили в группе «Дорога домой. Помощь животным Красноярска».

- Это чистокровный кавказец, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск знакомая семьи, где живет Уркан, Анна (она занимается пристройством собаки). – Взяли его для того, чтобы охранял дачу, там никто не живет. Понятно, у таких собак охранные качества появляются не сразу. Но псу уже исполнилось три года, он никак себя не проявил. Вырос совсем добродушным – как к чужим взрослым, так и к детям.

Вот владелец и решил: если пес не может «служить», нужно найти ему другой дом.

- Конечно, это должна быть не квартира, - говорит Анна. – Желательно, частный дом с территорией, чтобы у пса было свое место, будка. Не всем же нужны злые собаки. Он спокойно приживется в семье с детьми. Очень преданный, ребенка никогда не обидит. Но надо понимать: ест такая собака много, аппетит хороший. Словом, хозяин нужен ответственный, знающий породу. Очень надеемся, найти такого удастся.

Если новый хозяин не объявится, Уркана могут отправить в приют. Разумеется, на время. Пока не откликнется его человек, тот, кто оценит преданность собаки.

КОНКРЕТНО

Если вы готовы стать хозяином пса, обращайтесь сюда. Имейте в виду: собака отдается по договору – с ненавязчивым отслеживанием судьбы. Хозяин, откликнись!

ИСТОЧНИК KP.RU

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