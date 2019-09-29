Под Красноярском установили еще один крест
Под Красноярском поставили еще один крест. Его установили 27 сентября на Зыковской пирамиде, поделился в соцсетях член православного движения «Сорок сороков» Владимир Рудковский.
Зыковская пирамида – гора на берегу Енисея неподалеку от села Зыково, это в 36 километрах от Красноярска. Крест на ее вершине водрузили в праздник Крестовоздвижения, поясняет автор поста. Это сооружение высотой в пять метров и весом примерно в 500 килограммов.
- С Божьей помощью казаки станицы Преображенская воздвигли поклонный крест, - добавляет еще один участник организации Андрей Шаханов. - И мы с братьями не могли остаться в стороне. Конечно, казаки проделали огромную работу по изготовлению креста и подготовке площадки для его установки.
- Не в нашу славу, а во славу Божью мы устанавливаем кресты на возвышении! Дабы всякий видел - это наша земля, Православная, русская, казачья и Божия! – заключает Владимир Рудковский.
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У 47-метрового креста на Дрокинской горе под Красноярском появилась подсветка. Фото освещенного сооружения, появившиеся накануне, широко обсуждают в соцсетях.
- Выглядит как знамение, - пишут пользователи. – Многометровый, светящийся, монументальный (Подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU