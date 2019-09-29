2019-09-29T10:07:22+03:00
Общество

Красноярцам разрешат жениться не только в ЗАГСах

Этот вопрос сейчас обсуждается
Ася ЖУКОВА
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Красноярцам разрешат жениться не только в ЗАГСах.Красноярцам разрешат жениться не только в ЗАГСах.Фото: Елизавета СУХОВА
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Красноярцам можно будет заключать браки не только в ЗАГСах. Выездную регистрацию – со временем – разрешат и в других местах, сообщили в пресс-службе молодежного парламента края. Уже 4 сентября пройдет посвященный этому вопросу круглый стол с участием депутатов Заксобрания, представителей мэрии и специалистов.

- Сейчас заключить брак возможно только в территориальных отделах ЗАГС, - поясняют в организации. – Между тем популярностью пользуется выездная регистрация. Так возникает двойное заключение брака. Поэтому целесообразно разрешить регистрацию брака на объектах историко-культурного наследия в целях снижения нагрузки на территориальные отделы ЗАГСов, а также для предоставления качественной услуги.

Предлагается обсудить опыт внедрения таких проектов в Москве, Тюменской области и Челябинске; определить перечень учреждений края, где можно организовать выездную регистрацию.

Список мест планируют утвердить законодательно. Это «позволит сохранить историко-культурный смысл церемонии бракосочетания», говорят представители молодежного парламента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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