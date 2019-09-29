Друг ты мне или портянка? Отказ клеить обои перед рождением малыша едва не обернулся тюремным сроком

СЕГОДНЯ 09:40 2019-09-29T09:40:25+03:00

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Курьезный случай произошел в Усть-Абаканском районе Хакасии: мужчина мог угодить в колонию на два года… за отказ клеить обои перед рождением малыша. Как все было, рассказали в пресс-службе министерства внутренних дел России по Республике.

В мае нынешнего года в дежурную часть пришел 27-летний мужчина из селения Чарков. Пожаловался: приятель похитил у него 15 тысяч рублей! Полицейские приняли заявление, начали проверку. И вот что обнаружилось: никаких денег подозреваемый не крал. Но знакомого обидел смертельно. Поэтому тот и побежал в полицию.

- У меня в семье со дня на день должен был родиться малыш, - признался потом заявитель. – Решил сделать ремонт, поклеить обои в комнате сына, попросил приятеля помочь. Тот согласился, остался ночевать, утром планировали начать. Но, когда я проснулся, дома никого не было. Через какое-то время он позвонил, сказал, что передумал, уехал в Абакан. Я сильно разозлился, захотел отомстить.

Тогда и придумал – обвинить друга в краже. Благо полицейские во всем разобрались. А молодой отец попал под уголовное дело – по статье «Заведомо ложный донос». Так что теперь ему «светит» реальный срок – до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU