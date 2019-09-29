2019-09-29T08:16:57+03:00
Происшествия

«Дома 13 градусов»: жители Черногорска замерзают в своих квартирах

Не спасает даже теплая одежда
Ася ЖУКОВА
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Жители Черногорска замерзают в своих квартирах.Жители Черногорска замерзают в своих квартирах.Фото: Александр ЧЕРНЫХ
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- Вы бы меня видели: теплая кофта, две пары носков, сейчас жилет надену. И ничего не помогает – дома 13 градусов! – в редакцию «Комсомольской правды» - Красноярск обратилась жительница Черногорска (Хакасия). Женщина пожаловалась: она, как и многие другие, замерзает в собственной квартире. А что уж говорить о стариках и детях…

По словам женщины, сейчас тепло есть только в детсадах, школах и социальных учреждениях. Тогда как на улице только плюс 8-10 градусов. И в домах/квартирах теплее не намного.

- От постоянного холода по углам уже плесень, - делятся люди. – Дома ходим в верхней одежде – куртках, пуховиках, греемся горячим чаем. Вроде бы обещали, что в конце сентября тепло дадут. Но уже октябрь на носу, и никаких подвижек.

Отметим, что в Черногорске (это второй по величине город республики, здесь живут 80 тысяч человек) время от времени возникает проблема с углем. Из-за его дефицита прошлой зимой даже объявляли режим ЧС.

Обещают, в нынешнем сезоне такой нехватки не будет. Выделены деньги, уголь поставила СГК. Между тем в компании отмечают: сети в Черногорске не в самом лучшем состоянии. Конечно, трубопроводы меняют, работа идет постоянно. И все же не исключают: в морозы сети могут не выдержать. Чтобы устранить последствия возможных порывов, усилены аварийные бригады.

ИСТОЧНИК KP.RU

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