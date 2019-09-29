2019-09-29T07:49:51+03:00
Происшествия

На Столбах под Красноярском разбился мужчина

Что произошло?
Ася ЖУКОВА
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На Столбах под Красноярском разбился мужчина.На Столбах под Красноярском разбился мужчина.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В заповеднике Столбы под Красноярском сорвался со скалы и разбился мужчина. Об этом рассказали в КГКУ «Спасатель». По данным МЧС, все случилось в субботу, 28 сентября. Почти целый день шел дождь, камни были мокрыми. Возможно, это и стало одной из причин произошедшего.

- Мужчина упал со скалы Дикарек, травмировал спину и плечо, - сообщили в отряде. – Его эвакуировали и увезли на «скорой» в больницу.

Всего за минувшие сутки спасатели выполнили 25 патрулирований и три выезда. Так, в Минусинском районе в реке Енисей обнаружили тело мужчины.

- Выдвигались по заявке полиции на извлечение тела. Это было в двух километрах от села Лугавское. Тело передали сотрудникам МВД.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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