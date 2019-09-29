Красноярских полицейских отправили в Сочи на «Формулу-1» и «Кинотавр»
Полицейские из Красноярска улетели в Сочи с июня по конец сентября. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по краю, 20 сотрудников отправили на помощь коллегам во время курортного сезона. Понятно, что в эти месяцы Сочи переживает наплыв туристов. Поэтому и полицейских нужно больше.
Так что наши специалисты всегда при деле. Патрулируют улицы и набережные, даже участвуют в кинофестивале «Кинотавр», гонках «Формула-1» и конкурсе «Новая волна», охраняют порядок.
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В Красноярске полицейские провели «контрольную закупку», чтобы поймать с поличным организаторов секс-услуг. «Обычная программа – 3 тысячи, «все включено» 4 тысячи» - назвала девушка прайс, когда оперативник заявился в один из массажных салонов под видом клиента. Все происходящее снималось на скрытую камеру, чтобы затем стать неопровержимым доказательством в суде.
Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции, «бизнес» развернулся под видом массажных салонов (Подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU