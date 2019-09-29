2019-09-29T06:59:01+03:00
Общество

Красноярских полицейских отправили в Сочи на «Формулу-1» и «Кинотавр»

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Ася ЖУКОВА
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Красноярских полицейских отправили в Сочи на «Формулу-1» и «Кинотавр». Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.Красноярских полицейских отправили в Сочи на «Формулу-1» и «Кинотавр». Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.
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Полицейские из Красноярска улетели в Сочи с июня по конец сентября. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по краю, 20 сотрудников отправили на помощь коллегам во время курортного сезона. Понятно, что в эти месяцы Сочи переживает наплыв туристов. Поэтому и полицейских нужно больше.

Так что наши специалисты всегда при деле. Патрулируют улицы и набережные, даже участвуют в кинофестивале «Кинотавр», гонках «Формула-1» и конкурсе «Новая волна», охраняют порядок.

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Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции, «бизнес» развернулся под видом массажных салонов (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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