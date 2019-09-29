Баскетбольный «Енисей» сенсационно обыграл чемпиона Евролиги

СЕГОДНЯ 06:38 2019-09-29T06:38:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Такого не было много лет. Красноярский баскетбольный клуб «Енисей» нанес историческое поражение лучшей команде Евролиги – ЦСКА. В стартовой игре сезона на чемпионате Единой лиги ВТБ сибиряки обыграли армейцев со счетом 80:71 (23:14, 16:18, 16:19, 25:20).

Многие называют случившееся сенсацией: в прошлом году наши даже не попали в плей-офф. До этого ЦСКА выигрывал у «Енисея» 14 раз. И тут победа! Для парней из «Енисея» это второй успех в «схватках» с армейцами. Серия поражений прервана, теперь только вперед.

После матча тренер «Енисея» Дражен Анзулович рассказал: все понимали, это встреча с лучшей командой Евролиги, надо выложиться по максимуму. Получилось.

Следующую игру сибиряки проведут 6 октября в «Арене.Север». Они сразятся с подмосковными «Химками». Удачи!

ИСТОЧНИК KP.RU