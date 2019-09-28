В Хакасии компания угнала автомобиль, чтобы отвезти друга домой

СЕГОДНЯ 14:17 2019-09-28T14:17:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хакасии компания угнала автомобиль, чтобы доставить друга домой. Сразу поясним: дело происходило 26 сентября в городе Саяногорске, где трое молодых людей – 18, 19 и 27 лет – захотели скоротать время за изрядной порцией спиртного. После того, как алкоголь закончился, компания решила, что пора отправиться по домам. Однако один из них живет в Абакане. А это 84 километра от Саяногорска.

Недолго думая, товарищи нашли во дворе одного из домов автомобиль ВАЗ, не оборудованный сигнализацией. Разбили боковое стекло, пробрались в салон. Соединили провода и завели машину. Затем отправились в сторону столицы республики, сообщает ИА «Запад24».

Было около 2 часов ночи, когда товарищей на чужом автомобиле заметил наряд ДПС. На требование госавтоинспектора остановиться, водитель только прибавил газу и попытался скрыться, но в районе городского картера его остановили. Теперь компании придется отвечать по закону: а это – до 7 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU