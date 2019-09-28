В Красноярском крае при пожаре в гараже погиб 28-летний парень

СЕГОДНЯ 13:46 2019-09-28T13:46:38+03:00

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В поселке Подтесово, в Енисейском районе, при пожаре погиб молодой человек. Трагедия произошла 27 сентября, сообщает «ЧП Лесосибирск» со ссылкой на местное издание «Енисейская правда». В гаражном кооперативе загорелся один из боксов. Сигнал на пульт диспетчера поступил в 5:23 утра. Когда 9 спасателей на двух спецмашинах приехали на место, огонь уже охватил все помещение гаража и пристройку к нему.

Ворота гаража были распахнуты, внутри полыхал автомобиль, а владельца нигде не было видно. Существовала угроза, что огонь перекинется на соседние боксы, но пожарным удалось этого не допустить.

Огонь был ликвидирован в 7:10 часов. В результате выгорело все, что находилось внутри гаража и пристройки, автомобиль ВАЗ-2102 уничтожен. Обрушилось потолочное перекрытие. Когда спасатели вошли внутрь, чтобы осмотреть помещение, в дальнем углу обнаружили тело погибшего. Мужчина лежал на полу под кроватью. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводов в пристройке.

ИСТОЧНИК KP.RU