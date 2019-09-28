Уехал кататься на велосипеде: в Красноярске пропал 8-летний мальчик

СЕГОДНЯ 12:56 2019-09-28T12:56:30+03:00

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В Красноярске пропал 8-летний ребенок Ваня Павлено. Накануне, в пятницу, около 18 часов уехал покататься на велосипеде. Однако домой не вернулся. Родители сообщили в полицию. К правоохранителям присоединились волонтеры организации «Поиск пропавших детей – Красноярск». Живет Ваня в пятиэтажке на улице Амурской, вокруг этого места и работают группы.

Тем не менее, мальчик может оказаться в любой части города. Волонтеры составили ориентировку и просят распространить ее. Приметы мальчика: рост 110 – 120 сантиметров, среднего телосложения, глаза темно- карие, волосы черные, прямые, короткая стрижка. Из особых примет – следы ветрянки на груди и боках.

Ваня был одет в темно-синюю шапку с рисунком в виде паука красного цвета, черный короткий пуховик, желтую кофту, темно- синие штаны, на ногах – черно-красные кроссовки. У мальчика красный велосипед.

Всех, кому известно местонахождение пропавшего, просьба сообщить по телефонам:

- (391) 249-05-95 – дежурная часть отдела полиции № 4;

- 8-950-99-66-066 – волонтеры, (круглосуточно).

ИСТОЧНИК KP.RU