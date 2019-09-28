2019-09-28T12:56:30+03:00
Происшествия

Уехал кататься на велосипеде: в Красноярске пропал 8-летний мальчик

Ребенка нет уже сутки
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Уехал кататься на велосипеде: в Красноярске пропал 8-летний мальчикУехал кататься на велосипеде: в Красноярске пропал 8-летний мальчик
Изменить размер текста:

В Красноярске пропал 8-летний ребенок Ваня Павлено. Накануне, в пятницу, около 18 часов уехал покататься на велосипеде. Однако домой не вернулся. Родители сообщили в полицию. К правоохранителям присоединились волонтеры организации «Поиск пропавших детей – Красноярск». Живет Ваня в пятиэтажке на улице Амурской, вокруг этого места и работают группы.

Тем не менее, мальчик может оказаться в любой части города. Волонтеры составили ориентировку и просят распространить ее. Приметы мальчика: рост 110 – 120 сантиметров, среднего телосложения, глаза темно- карие, волосы черные, прямые, короткая стрижка. Из особых примет – следы ветрянки на груди и боках.

Ваня был одет в темно-синюю шапку с рисунком в виде паука красного цвета, черный короткий пуховик, желтую кофту, темно- синие штаны, на ногах – черно-красные кроссовки. У мальчика красный велосипед.

Всех, кому известно местонахождение пропавшего, просьба сообщить по телефонам:

- (391) 249-05-95 – дежурная часть отдела полиции № 4;

- 8-950-99-66-066 – волонтеры, (круглосуточно).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Красноярске снесли забор вокруг исторической усадьбы на Маркса
В Хакасии компания угнала автомобиль, чтобы отвезти друга домой
В Красноярском крае при пожаре в гараже погиб 28-летний парень
В Красноярске владельцы снесенных павильонов пытаются отсудить у мэрии компенсацию
В Красноярске неизвестный похвастался размерами своего достоинства
В Красноярске врач не заметил 16-сантиметровую опухоль у годовалого ребенка
В Красноярском крае сельчанка заплатила печнику за работу 10 тысяч «дублей»
В Красноярске девушка сбежала от парня, угнавшего ради нее делимобиль
В Красноярске два подростка с непростой судьбой напали на прохожего
В Лесосибирске прокурор заставил заколотить двери и окна детского сада
В Железногорске три человека поддались панике и лишились всех своих сбережений
«Неделю просидели без еды и воды»: двух «персов» дважды за жизнь выкинули на улицу, но они выжили
В Красноярском крае пенсию до прожиточного минимума поднимут 105 тысячам человек
Родители 4-месячной девочки, которую выбросили из окна, были под наркотиками
В Красноярске избивший школьника физрук извинился перед семьей и его простили
В музее имени Сурикова впервые в истории края проходит выставка династии художников
В Красноярске группа беременных от Толи девушек решила разобраться с ним через СМИ
Директора института и руководителя образовательного центра СФУ заподозрили в мошенничестве
Надпись «Я люблю тебя» и служба городовых опозорили многоэтажку в Красноярске
Решение проблем обманутых дольщиков обойдется в 2,5 миллиарда рублей
В центре Красноярска вновь открывается отремонтированный травмпункт
Энергетики провели учения по ликвидации аварий в Западных районах края
Павел Ростовцев назначен новым министром спорта Красноярского края
Красноярцам навсегда запретят парковаться и оставлять машины у МixMax
Пьяный житель Красноярска угнал у покупателя проданную машину
Полиция поймала лесорубов, уничтоживших сосну и березу на 16 миллионов рублей
Чиновникам хотят вдвое увеличить штрафы за отписки и препятствие в работе депутатов