В Красноярске владельцы снесенных павильонов пытаются отсудить у мэрии компенсацию

СЕГОДНЯ 12:35 2019-09-28T12:35:58+03:00

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В Красноярске владельцы павильонов, снесенных в минувшем году в рамках благоустройства города, пытаются отсудить у мэрии компенсацию. В пресс-службе арбитражного суда «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, что 31 октября 2018 года поступили иски сразу от нескольких предпринимателей. Размер запрошенных компенсаций разный, одни заявляют, что их убытки составили несколько миллионов, другие – несколько сотен тысяч. Так, 6 мая этого года был рассмотрен иск на 2 222 000 рублей. Резолюция суда: в удовлетворении отказать.

На днях состоялось еще одно заседание по иску предпринимательницы, которая имела торговую точку на Красной площади. Женщина считает действия администрации города незаконными и потребовала взыскать 100 тысяч рублей ущерба. Однако арбитражный суд также отказал в удовлетворении.

Третье дело на 1 894 000 рублей находится в стадии рассмотрения. Следующее заседание назначено на середину января. Каким будет решение, зависит от фактов, изложенных в материалах дела.

ИСТОЧНИК KP.RU