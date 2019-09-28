2019-09-28T11:07:35+03:00
Общество

В Красноярске врач не заметил 16-сантиметровую опухоль у годовалого ребенка

Следователи начали проверку
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске врач не заметил 16-сантиметровую опухоль у годовалого ребенкаВ Красноярске врач не заметил 16-сантиметровую опухоль у годовалого ребенкаФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске врач-хирург не заметил 16-сантиметровую опухоль у годовалого ребенка. И сообщил встревоженным родителям, что мальчик здоров. Но мама не поверила: как так? У сына начал резко расти живот, самочувствие ухудшилось. Со второй попытки удалось добиться госпитализации в Центр охраны материнства и детства. И там заподозрили страшный диагноз – рак почки. Но, по словам матери, оперировать не стали, а назначили химиотерапию.

- Любая мать испугалась бы отдать ребенка на такое страшное лечение без гистологии, без четкого диагноза и плана лечения. Поэтому мы стали делать запросы в израильские клиники, - рассказала 7 каналу мать мальчика.

В Израиле медики поставили иной диагноз – саркома. И уже прооперировали. Маленький пациент идет на поправку.

В краевом минздраве пояснили: врачи Центра охраны материнства и детства действовали по принятому протоколу лечения: сначала химиотерапия, потом операция. А что касается врача-хирурга поликлиники, не заметившего опасную опухоль при осмотре, ведомство проводит служебную проверку.

В свою очередь, историей заинтересовался и краевой следственный комитет. По словам помощника руководителя СК по краю Ольги Дегидь, будет проверена вся цепочка действий, начиная от районной поликлиники, где принимал ребенка врач-хирург, и до больницы, которая находится в Академгородке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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