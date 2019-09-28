2019-09-28T09:24:55+03:00
Происшествия

В Красноярском крае сельчанка заплатила печнику за работу 10 тысяч «дублей»

Полиция завела на шутницу уголовное дело
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае сельчанка заплатила печнику за работу 10 тысяч «дублей»В Красноярском крае сельчанка заплатила печнику за работу 10 тысяч «дублей»Фото: Мария ЛЕНЦ
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Жительница деревни Московка (Назаровский район) в скором времени сядет на скамью подсудимых. Ее обвиняют в мошенничестве. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе полиции Назарово.

36-летняя женщина пригласила к себе печника – выложить ей новую печь. 63-летний мастер работу свою сделал хорошо, постарался на славу. За работу получил от хозяйки, как договаривались, 10 тысяч рублей. Заказал такси, чтобы добраться домой, в другое село. Однако когда стал расплачиваться с водителем, тот возмутился: деньги оказались ненастоящими. На купюрах было указано: «Билет банка приколов», а вместо слова «рублей» стояло «дублей». Пенсионер не ожидал такого подвоха от заказчицы. Пытался было с ней разобраться – куда там, она твердила, что ничего не знает.

Тогда печник отправился в полицию и написал заявление. Теперь обвиняемой грозит до 5 лет лишения свободы. К тому придется рассчитаться за работу с мужчиной настоящими рублями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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