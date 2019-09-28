2019-09-28T08:17:59+03:00
Происшествия

В Красноярске девушка сбежала от парня, угнавшего ради нее делимобиль

Горе-водитель оказался без прав [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске девушка сбежала от парня, угнавшего ради нее делимобиль. Стоп-кадр видео "ЧП-Красноярск"В Красноярске девушка сбежала от парня, угнавшего ради нее делимобиль. Стоп-кадр видео "ЧП-Красноярск"
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В Красноярске утром сотрудники дорожной полиции устроили погоню за делимобилем. Как рассказали в ГИБДД города, около 6 часов утра наряд ДПС обратил внимание на арендованную машину, которая двигалась по Николаевскому проспекту в сторону правого берега. Подали сигнал водителю остановиться, чтобы проверить документы. Однако машина прибавила скорость, промчалась по Николаевскому мосту и остановилась только у гипермаркета «Лента» на Свердловской, со спущенными колесами.

В Красноярске девушка сбежала от парня, угнавшего ради нее делимобиль.

Как оказалось, в машине находились молодой человек со своей девушкой. Они бросили машину и пустились наутек. Но вскоре водителя поймали, а его спутница сбежала. Как выяснилось, у нарушителя никогда не было водительских прав – оттого и испугался встречи с госавтоинспекторами. А машину он взял, чтобы показаться, воспользовавшись именем своего друга, который зарегистрирован на сайте службы кершеринга. Выходит, что подвел еще и товарища. Владельцы делимобиля сразу же написали заявление об угоне.

Видео: «ЧП-Красноярск»

ИСТОЧНИК KP.RU

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